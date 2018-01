16:56

Pese a que esta semana se han hecho oficiales las contrataciones del central Molo y del extermo Carlos Martínez, José María Salmerón no podrá contar con ninguno de ellos. Aunque el Real Murcia dispone de una ficha, la liberada por el lesionado Víctor Curto, los granas no han pagado las cantidades que les reclama la AFE y el Betis Valladolid, por lo que tienen los derechos bloqueados y no podrán inscribir jugadores hasta que esa deuda no sea saldada.