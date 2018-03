8'

¡¡Goool de Las Palmas Atlético, marca el atacante Edu!!

Pelotazo largo tras despeje de la zaga local y que el cartagenerista Míchel Zabaco no atina a atajar. Se tragó el bote del balón y al espacio apareció Edu para plantarse en el área y marcar el primer tanto del partido ante Marcos.

Definió por bajo de forma perfecta.