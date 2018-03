17:32

¡Bienvenidos a la retransmisión del encuentro entre el CD El Ejido y el UCAM Murcia!

Choque correspondiente a la trigésimoprimera jornada de Liga, perteneciente al Grupo IV de Segunda División B, y que mide a un equipo que lucha por la permanencia, el local, y el conjunto universitario, que sigue acariciando los puestos de play off.

Alineaciones confirmadas en ambos conjuntos.

Once muy ofensivo el que presenta el técnico de El Ejido, Alberto González, que formará en punta con Samu Corral y Antonio Pino. En el UCAM, Luis Casas no podrá contar con Fran Pérez por molestias físicas, aunque el capitán Juan Francisco Góngora regresa a una convocatoria y estará en el banquillo tres meses después.

En poco menos de media hora dará comienzo el encuentro.