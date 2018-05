UCAM Murcia CF

17:55

¡Buenas tardes desde el estadio La Condomina, en Murcia!

Todo dispuesto para que en breves instantes arranque el partido que enfrentará a UCAM Murcia y Marbella FC, choque correspondiente a la trigesimoséptima jornada de Liga en el Grupo IV de Segunda División B.

Alineaciones confirmadas en ambos conjuntos, con alguna novedad por parte del técnico universitario Pedro Munitis, quien vuelve a ver como las bajas en defensa condicionan su once inicial. Por parte del Marbella, entra en el once el atacante Francis Ferrón, en detrimento del excartagenerista Chus Hevia.

El Marbella, que se juega el liderato del Grupo IV con el FC Cartagena, viene a por todas a La Condomina ante un UCAM que busca despedirse de su afición de la mejor forma posible, y que aún no tiene certificada su permanencia en la categoría.

