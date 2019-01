UCAM Murcia CF

11:55

¡Buenos días, y bienvenidos, a la retransmisión de un nuevo encuentro desde La Condomina!

En breves instantes dará comienzo el partido que medirá a UCAM Murcia y Granada B, un duelo correspondiente a la vigesimoprimera jornada de Liga del grupo IV de Segunda División B.

Novedades en el once del UCAM.

El delantero Titi no ha podido entrar finalmente en la convocatoria por unas molestias musculares, por lo que Manu Onwu será su sustituto en el once. También se cae de la alineación el extremo Kilian Grant, quien marcó la semana pasada, en detrimento de Julen Colinas.

Además, Isi Ros vuelve a una convocatoria tras superar un proceso febril. Hoy partirá desde el banquillo en un partido que el UCAM necesita ganar para seguir peleando el liderato al FC Cartagena.

Esperamos que disfruten de la retransmisión con nosotros.