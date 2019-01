11:53

¡Buenos días, y bienvenidos a una nueva retransmisión en directo del UCAM Murcia CF!

Este mediodía el conjunto universitario visita al Don Benito, en un encuentro correspondiente a la vigesimosegunda jornada de Liga del grupo IV de Segunda División B.

El segundo clasificado, el UCAM Murcia de Munitis, visita a un Don Benito situado en puestos de descenso y que no gana en su estadio desde el 30 de septiembre.

El propio Munitis repite el mismo once que el pasado fin de semana goleó al Granada B en La Condomina. No obstante, ya ha incluido en la convocatoria a los dos fichajes realizados por el club esta semana: Grego Sierra y Hicham.

En cinco minutos dará comienzo el encuentro. Esperamos que disfruten de la retransmisión con nosotros.