11:52

¡Buenos días, y bienvenidos a una nueva retransmisión!

Este mediodía, desde el estadio Uva Monastrell de Jumilla, contaremos todo lo que acontezca en el derbi regional que enfrentará al FC Jumilla y al UCAM Murcia, un choque correspondiente a la vigesimoquinta jornada de Liga en el grupo IV de Segunda División B.

Onces confirmados en ambas escuadras.

Como novedad destacada, Leonel Pontes alineará en la punta de ataque a Germán Sáenz, ex de Real Murcia y FC Cartagena y que llegaba al conjunto vinícola durante el pasado mercado de invierno. Además, también formarán parte del once titular Edu Luna y Manolo, dos jugadores con pasado en el UCAM Murcia.

Por parte de Pedro Munitis, destaca el regreso de Manu Onwu a la alineación titular tras haber sido baja las dos últimas jornadas. Además, regresa Adán Gurdiel al lateral derecho tras cumplir un encuentro de sanción.

Ambos conjuntos necesitan ganar tras dos semanas consecutivas perdiendo para no alejarse de sus respectivos objetivos.

¡En apenas cinco minutos dará comienzo el choque!