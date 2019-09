28'

Que mal partido está realizando el Real Murcia pese a ir por detrás en el marcador. No encuentran el sitio los granas y además faltan ideas en el equipo entrenado por Adrián Hernández, que no domina en ninguna línea. Andan perdidos sobre el césped de Nueva Condomina. Lo mejor es que el Algeciras no ha conseguido traducir su dominio en claras ocasiones.