UCAM Murcia CF

11:50

El UCAM Murcia afronta el partido con muchas necesidades y un importante déficit de puntos de cara a conseguir su objetivo, que no es otro que alcanzar los puestos de cabeza.

El técnico Miguel Rivera ha revolucionado el once inicial, decidiendo partir sin delanteros centros puros como Aketxe o Perales, y situando a Mayoral en la punta de ataque.

Además, ha situado a Vicente Romero en el centro del campo junto a De Vicente, además de introducir a otros jugadores en el once como Barbosa, Camacho o Galas, quien regresa tras cumplir un encuentro de sanción.